Em setembro, Portugal poderia ter chegado ao Grupo Mundial, mas perdeu por 3-2 com a Alemanha, num embate realizado no Complexo do Jamor, em Oeiras. A formação das quinas, que terá Gonçalo Oliveira (206.º jogador mundial) como suplente, precisa de vencer os suecos para disputar o 'play-off' de acesso ao Grupo Mundial.

O selecionador português da Taça Davis, Nuno Marques, escolheu esta terça-feira para o encontro com a Suécia, da segunda eliminatória do Grupo I da zona Europa/África, os mesmos quatro tenistas que defrontaram a Alemanha, em setembro.João Sousa (85.º da hierarquia mundial), Gastão Elias (105.º), Pedro Sousa (119.º) e João Domingues (179.º), os quatro lusos mais bem cotados no 'ranking', voltam a ser os eleitos, para um embate marcado para 6 e 7 de abril, em Estocolmo.

Autor: Lusa