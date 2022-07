Será esta a maior reviravolta da história? Espanhola recupera de 0-6, 0-5 e 0-30!

View this post on Instagram A post shared by Tenis Espan~a (@rfetenis)

Quando tudo apontava a uma dura e pesada derrota na primeira fase de qualificação do WTA 250 de Budapeste para a espanhola Marina Bassols no embate com a bielorrussa Yuliya Hatouka, eis que o inesperado acontece. Afinal de contas, a determinado momento, o marcador apontava 0-6 e 0-5, com 0-30 no sexto jogo do segundo sete. E depois veio o impensável...Hatouka, número 211 do ranking, entrou demolidora no encontro, tendo vencido o primeiro set por esclarecedores 6-0. Já no segundo set, tudo indicava a que a história se fosse repetir, tendo a bielorrussa chegado a uns supostamente confortáveis 5-0 com 30-0 no sexto jogo, estando a somente dois pontos de festejar uma vitória que parecia certa. Quem não foi na cantiga foi a espanhola, número 263 do ranking WTA. A jovem tenista, de 22 anos, não baixou os braços, não se deu por vencida e mostrou a raça (e qualidade) da qual é feita, salvando três match-points e vencendo sete jogos consecutivos, para virar o segundo set de 0-5 para um impressionante 7-5.Era a hora da espanhola. E isso ficou confirmado no terceiro e decisivo set, no qual Marina Bassols entrou a todo o gás. Embalada pelo feito incrível que havia conseguido no set anterior, e com o ascendente psicológico sobre a oponente, a tenista natural de Blanes chegou ao 3-0 no parcial, sendo que, avisada pelo que tinha acontecido a Yuliya Hatouka, não relaxou em demasia, manteve o nível e conseguiu assim fechar o terceiro set por 6-4.Bassols conseguiu um parcial incrível de 10-0 (do 0-5 ao 7-5 e 3-0), para vencer o encontro frente à bielorussa em cerca de duas horas e 15 minutos, assinando assim uma 'remontada' histórica, que mostra que no ténis não há impossíveis.Ainda assim, a festa da espanhola acabou por ser de pouca dura, já que este domingo, acabou por ser batida pela húngara Fanny Stollár na segunda ronda de qualificação.