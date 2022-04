«Será que Boris Becker vai sobreviver mentalmente numa prisão durante um ano e três meses?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Boris Becker, antigo número um do ténis mundial que foi, esta sexta-feira,após ter sido considerado culpado num processo de bancarrota que declarou em 2017, vai começar a cumprir a pena numa cadeia a apenas três quilómetros de Wimbledon, palco que conhece bem e onde já foi... muito feliz.O 'Daily Mail' explica que o alemão, que conquistou o torneio em três ocasiões, será transferido para a prisão de Wandsworth, em Londres, onde irá começar a cumprir a primeira metade da pena, com a duração de um ano e três meses.Em declarações ao 'Bild', Christian Schommers, que escreveu uma biografia sobre o antigo tenista, confessou estar preocupado com o futuro de Becker. "Será que vai sobreviver mentalmente numa prisão durante um ano e três meses? É mesmo muito mau!".Entre outros nomes, também Joachim Llambi, conhecida figura da televisão alemã, considerou que este é um desfecho "triste para uma lenda". "Acho que é realmente algo muito triste. É uma lenda na Alemanha. Mas o tribunal achou que algo não estava certo e, nesse caso, ele precisa de ser responsabilizado por isso".