Serena regressa em paz

Serena Williams, para muitos a melhor tenista da história, vai regressar aos courts na quinta-feira, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, pela primeira vez desde a polémica final do US Open, no início de setembro, onde insultou e acusou o árbitro português Carlos Ramos, numa situação que ultrapassou (e muito) a esfera do ténis.A norte-americana optou por não competir nos últimos meses da época e preparou-se da melhor maneira para um 2019 que espera de luxo. "Espero sempre o melhor de mim, mas alcançar duas finais do Grand Slam consecutivas ultrapassou as minhas expectativas", confessou Williams, que chegou ao encontro de discussão do título em Wimbledon e no US Open menos de um ano depois de ter sido mãe pela primeira vez, em setembro de 2017.Williams diz ter objetivos... mas não quer revelá-los para... não dar azar: "Estabeleço sempre metas loucas, mas prefiro guardá-las para mim. Acho que guardar segredo ajuda-me a superar-me. Estou muito entusiasmada pelo que vem aí em 2019."Em Abu Dhabi, onde regressa depois do ano passado ter perdido neste mesmo torneio exibição face a Jelena Ostapenko, Serena vai defrontar nada mais nada menos do que a mais dura das suas rivais: Venus Williams. As duas irmãs defrontam-se pelas 16 horas de amanhã, no único encontro feminino de um torneio cuja edição masculina já tem uma década.A competição masculina volta a contar com alguns dos melhores tenistas do Mundo e é encabeçada por Novak Djokovic e Rafael Nadal, números 1 e 2, respetivamente, que têm entrada direta nas meias-finais. Kevin Anderson (6º ATP), Dominic Thiem (8º), Karen Khachanov (11º) e Hyeon Chung (25º) são os restantes participantes da prova.Serena Williams segue depois para Perth, na Austrália, onde se vai encontrar... com Roger Federer. Os dois vão defender os seus respetivos países na Hopman Cup, que arranca no sábado, e como estão no mesmo grupo já sabem que até se vão defrontar na noite de 1 de janeiro, logo para começar o ano em grande plano.Alexander Zverev, Angelique Kerber e Stefanos Tsitsipas são outras das estrelas da tradicional prova de seleções.