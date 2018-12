Serena tentou barrar questões sobre Carlos Ramos no regresso aos courts

Serena Williams regressou esta quinta-feira à competição pela primeira vez desde a polémica final do US Open e no final tentou censurar questões dos jornalistas precisamente sobre Carlos Ramos.Antes de cada conferência de imprensa foi pedido aos jornalistas presentes nos Emirados que não fizessem perguntas sobre a polémica final do US Open, mas nem todos respeitaram, pelo que Williams foi questionada sobre o assunto."Não estou a fugir de nenhum assunto. Não evito nem nego nada, mas simplesmente não tenho tempo para falar disso. Já respondi quando tinha de responder, toda a gente já falou disso durante meses e meses. É hora de avançar para coisas maiores e melhores", disparou a ex-nº 1 mundial.Serena segue agora para Perth, onde vai disputar a Hopman Cup, pelos Estados Unidos, competindo ao lado do jovem Frances Tiafoe. Os americanos estão no grupo da Suíça de Roger Federer, que hoje já se treina no court central com David Ferrer.