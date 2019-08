Serena Williams: «Carlos Ramos? Não sei quem é»

Serena Williams já disputou o seu primeiro jogo no US Open, depois da polémica final do ano passado envolvendo o árbitro Carlos Ramos, e o português foi novamente assunto de conferência de imprensa.A tenista norte-americana eliminou Maria Sharapova, num encontro em que arrasou com a russa em 59 minutos, vencendo com duplo 6-1, e na conferência de imprensa foi questionada sobre o facto do árbitro português estar impedido de arbitrar qualquer jogo das manas Williams (Serena e Venus) no Grand Slam norte-americano."Pois… eu não sei quem é", respondeu Serena Williams, que no ano passado acusou Carlos Ramos de "sexista".