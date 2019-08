Serena Williams desiste do torneio de Cincinnati

A tenista norte-americana Serena Williams desistiu de participar no Masters 1.000 de Cincinnati devido a uma lesão nas costas, anunciou na terça-feira a organização do torneio norte-americano.





"Fiz tudo o que foi possível para poder jogar e até estava animada em função do desempenho durante o treino matinal, mas, infelizmente, a lesão nas costas ainda não está ultrapassada", explicou Williams, em comunicado divulgado pelos organizadores da prova.A veterana tenista norte-americana, de 37 anos, já tinha falhado o Masters 1.000 de Toronto, no Canadá, devido ao mesmo problema físico, que poderá condicionar a participação no US Open, quarto e último Grand Slam de 2019, que se inicia em 26 de agosto.