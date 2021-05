Serena Williams rendida a Roger Federer: «É um génio»

Depois de ter regressado às vitórias no circuito WTA, Serena Williams fez questão de lembrar... Roger Federer. "Há duas palavras que resumem o legado do ténis masculino: Roger Federer. É uma mistura de grandeza, classe e emoção, e realmente mudou a modalidade. É um génio", afirmou a tenista norte-americana após ter batido a jovem italiana Lisa Pigato num jogo no Emilia-Romagna Open.





"Sou uma grande fã de Federer e acredito mesmo que é o melhor. É impossível alguém não gostar do jogo dele, é simplesmente fantástico. Quem me dera jogar como ele", disse Serena.Recorde-se que Roger Federer está de regresso aos cortes de ténis no Torneio de Genebra, depois de um 2020 marcado por lesões que o fizeram parar a carreira durante largos meses.