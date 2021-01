«Serena Williams retirava-se se tivesse alguma decência»

O antigo tenista romeno Ion Tiriac fez duras críticas a Serena Williams, considerando mesmo que a norte-americana deveria retirar-se da competição.





Serena Williams continua à procura de igualar ou superar os 24 Grand Slam conquistados por Margaret Court - estando a apenas um de igualar o recorde - mas os desempenhos no court já não são os que eram e o atual presidente da Federação Romena de Ténis considera que a reforma deveria começar a ser o principal plano da tenista norte-americana."Não sei o que está a acontecer. Mas é matemático. Com a idade e com o peso que tem agora, ela não se move com a mesma facilidade que há 15 anos", disse ao programa 'Retaua de idoli'."Serena tem sido uma jogadora sensacional. Mas se tivesse alguma decência, deveria retirar-se! De todos os pontos de vista", defendeu.