Serena Williams sobrevive a batalha épica

Serena Williams venceu ontem o seu primeiro encontro na bolha de Nova Iorque e apurou-se para os oitavos-de-final do WTA de Cincinnati, que está a ser jogado no mesmo palco do US Open, que arranca a 31 deste mês.

A norte-americana esteve a dois pontos da derrota, mas voltou a mostrar a sua capacidade de luta que a tornou lenda e derrotou a holandesa Arantxa Rus (72ª WTA), por 7-6(6), 3-6 e 7-6(0). Rus chegou a servir para a vitória...

Num torneio marcado por muitas surpresas no feminino – Karolina Pliskova (1ª cabeça de série), Sofia Kenin (2º) e Petra Kvitova (6ª) já perderam, as principais estrelas ATP que entraram em ação conseguiram vencer: Daniil Medvedev (5º do ranking) e Stefanos Tsitsipas (6º ) seguiram em frente. Djokovic (1º), Thiem (3º) e Alex Zverev (7º, contra Murray) só jogaram depois do fecho da nossa edição.