Serena Williams sobrevive a duelo de antigas campeãs

Serena Williams, número oito do ranking mundial e 23 vezes campeã de torneios do Grand Slam, deu ontem mais um passo em busca de igualar o recorde de 24 Majors da australiana Margaret Court, ao apurar-se para os oitavos-de-final do US Open. A norte-americana de quase 39 anos (26 de setembro) não perde antes dos ‘oitavos’ em Nova Iorque desde a sua estreia na prova… em 1998!

A campeoníssima voltou a não jogar ao seu melhor nível durante boa parte do encontro, mas o que fez foi suficiente para derrotar a compatriota Sloane Stephens, vencedora do US Open em 2017, por 2-6, 6-2 e 6-2, em 1h45. Williams, vencedora em 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 e 2014, vai agora defrontar Maria Sakkari, grega que na semana passada a derrotou no torneio de Cincinnati, também jogado em Nova Iorque.

"A Sloane coloca sempre à prova a minha condição física. Esta é uma vitória importante", confessou Williams no final.

E por falar em gregos, Stefanos Tsitsipas foi eliminado na terceira ronda naquele que foi o melhor encontro da competição. O tenista de 22 anos liderou por 5-1 no quarto set e teve match points, mas acabou eliminado por Borna Coric, de 23 anos, por 6-7(2), 6-4, 4-6, 7-5 e 7-6(4). Em sentido inverso, Daniil Medvedev, terceiro cabeça de série, e Matteo Berrettini, 6º, continuam sem perder sets e já estão nos ‘oitavos’.