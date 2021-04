Serena Williams sofre de enxaquecas desde os 20 anos: «Habituei-me a jogar, apesar da dor»

Serena Williams contou à revista 'People' que sofre de enxaquecas desde os 20 anos e que chegou a jogar com fortes dores de cabeça.





"Uma enxaqueca não é uma lesão num joelho, é algo que não se pode ver fisicamente. Não podes dizer 'tenho uma dor de cabeça, vou deixar de jogar'. Habituei-me a jogar, apesar da dor", conta a tenista norte-americana, de 39 anos, detentora de 23 títulos em torneios do Grand Slam.A antiga número 1 mundial explica que nunca justificou desaires com o problema porque as pessoas não iam entender. "Não podes ir a uma conferência de imprensa depois de um mau resultado e quando te perguntam 'o que aconteceu?' dizer 'tive uma dor de cabeça'. Por isso tinha de encontrar formas de o superar."