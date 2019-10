Shapovalov vence torneio de ténis de Estocolmo e alcança primeiro título

O canadiano Denis Shapovalov conquistou este domingo, com apenas 20 anos, o primeiro título da carreira, ao vencer o torneio de ténis de Estocolmo, depois de derrotar na final o sérvio Filip Krajinovic, por 6-4 e 6-4.





Shapovalov, 34.º do 'ranking' mundial, não desperdiçou a sua primeira final no circuito ATP e levou o troféu, depois de ter chegado ao encontro decisivo sem perder qualquer 'set'.Krajinovic, número 60 da hierarquia, continua em busca de um primeiro título, aos 27 anos, e contabiliza três finais perdidas, após derrotas em Budapeste, este ano, e no Masters 1000 de Paris em 2017.