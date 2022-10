Simona Halep é suspensa por doping e diz sentir-se "traída": «O maior choque da minha vida»

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Simona Halep (@simonahalep)

A ITIA (Agência Internacional para a Integridade no Ténis) informou, esta sexta-feira, que Simona Halep, tenista romena de 31 anos que em 2017 chegou a número um do Mundo e em 2019 conquistou o torneio de Wimbledon, foi suspensa provisoriamente por ter testado positivo a roxadustat, um medicamento que estimula a produção de glóbulos vermelhos."A ITIA confirmou que Simona Halep, tenista romena de 31 anos, foi suspensa de forma provisória ao abrigo do Artigo 7.12.1. A ITIA informou a jogadora acerca de uma violação na regra relativa ao uso de doping. Halep providenciou uma amostra que continha FG-4592 (roxadustat)", pode ler-se em comunicado.Nas redes sociais, Simona Halep já comentou o sucedido, frisando que está "em choque". "Hoje começa o jogo mais difícil da minha vida: a luta pela verdade. Ao longo de toda a minha carreira, a ideia de fazer batota nunca passou pela minha cabeça uma única vez, e é totalmente contra os valores com os quais fui educada. Sinto-me confusa e traída por estar numa situação tão injusta", escreveu."Hoje começa o jogo mais difícil da minha vida: a luta pela verdade. Informaram-me que testei positivo a uma substância chamada roxadustat numa quantidade extremamente baixa, algo que surgiu como o maior choque da minha vida."Ao longo de toda a minha carreira, a ideia de fazer batota nunca passou pela minha cabeça uma única vez, e é totalmente contra os valores com os quais fui educada. Sinto-me confusa e traída por estar numa situação tão injusta."Vou lutar até ao fim para provar que nunca usei qualquer substância proibida, e tenho fé que mais cedo ou mais tarde a verdade venha ao de cima."Não tem a ver com os títulos ou com o dinheiro. Tem a ver com honra e com a história de amor que construí com o ténis ao longo dos últimos 25 anos".