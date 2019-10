Simona Halep entra a ganhar nas WTA Finals na China

A romena Simona Halep, número cinco do 'ranking' mundial feminino de ténis e antiga número um do mundo, e a ucraniana Elina Svitolina, número oito, entraram esta segunda-feira a ganhar nas WTA Finals, em Shenzhen, na China.Na primeira jornada do 'grupo roxo', Halep defrontou a jovem revelação canadiana Bianca Andreescu (quarta), 19 anos, vencendo a partida com os parciais de 3-6, 7-6 (8-6) e 6-3, depois de cerca de duas horas e meia de jogo e depois de ter salvado um 'match point' no segundo 'set'.No outro encontro do grupo, Svitolina, campeã em título do torneio, bateu a checa Karolina Pliskova (segunda) em dois 'sets', 7-6 (14-12) e 6-4, em uma hora e 55 minutos. Na próxima jornada, Halep defronta Pliskova e Andreescu vai jogar contra Svitolina.As WTA Finals prosseguem na terça-feira, com dois jogos do 'grupo vermelho': a australiana Ashleigh Barty, líder do 'ranking' mundial feminino de ténis, enfrenta a japonesa Naomi Osaka (número três) e a checa Petra Kvitova (número seis) mede forças com a suíça Belinda Bencic (sétima).No domingo, na primeira jornada deste grupo, Barty superou Bencic por 5-7, 6-1 e 6-2, enquanto Osaka bateu a Kvitova por 7-6 (7-1), 4-6 e 6-4.