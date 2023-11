Sinner bate Djokovic e Tsitsipas desiste das ATP Finals

O tenista italiano Jannik Sinner bateu esta terça-feira o número um mundial, o sérvio Novak Djokovic, na segunda ronda das ATP Finals, em Turim, enquanto o grego Stefanos Tsitsipas desistiu, lesionado nas costas, frente ao dinamarquês Holger Rune.

A jornada das ATP Finals, que reúnem os oito melhores tenistas da temporada, abriu no Pala Alpitour com a surpreendente desistência de Tsitsipas, sexto colocado no ranking ATP, ao cabo de apenas três jogos diante do jovem nórdico, de 20 anos, que liderava o confronto por 2-1.

"Para mim é importante estar em forma e sentir-me bem das costas. A dor era muito grande", explicou o helénico, de 25 anos, entregando assim a primeira vitória a Holger Rune, oitavo classificado na hierarquia mundial, no Grupo Verde, após a derrota deste na estreia ante Novak Djokovic.

Já o tenista de Belgrado, de 36 anos, ainda conseguiu recuperar de um set a zero, mas não foi capaz de levar a melhor diante do anfitrião transalpino, quarto do mundo, que encerrou o duelo ao fim de três horas e 11 minutos, pelos parciais de 7-5, 6-7 (5) e 7-6 (2).

Após o triunfo na estreia frente a Stefanos Tsitsipas, Jannik Sinner registou a primeira vitória da carreira frente a Djokovic, que lidera o confronto direto (3-1), e passou a comandar isolado o Grupo Verde.