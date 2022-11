Sofia Prazeres e Frederico Gil no Nacional Absoluto

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sofia Prazeres, de 48 anos, e Fred Gil, de 37, receberam wild cards surpreendentes para o quadro principal da edição deste ano do Campeonato Nacional Absoluto, que volta a ser disputado nos courts cobertos do Complexo de Ténis do Jamor.Prazeres, nove vezes campeã durante os anos 90, desafiará o favoritismo de Francisca Jorge, cinco vezes campeã nacional, ao passo que na prova masculina o 1º cabeça-de-série será Jaime Faria, de 19 anos, perante a ausência dos finalistas de 2021, Nuno Borges e Pedro Araújo.