Soonwoo Kwon bate Roberto Bautista-Agut e conquista segundo título da carreira em Adelaide

O sul-coreano Soonwoo Kwon, 84.º do ranking mundial de ténis, conquistou este sábado o segundo título da carreira, ao vencer o torneio Adelaide-2, impondo-se na final ao espanhol Roberto Bautista-Agut, 26.º da hieraquia.

Kwon, de 25 anos, bateu Bautista-Agut, de 26, adversário de João Sousa na primeira ronda do Open da Austrália, por 6-4, 3-6 e 7-6 (7), em duas horas e 44 minutos.

Este foi o segundo título de Kwon, noutras tantas finais, depois do triunfo em Nur-Sultan, no Cazaquistão, em 2021, enquanto o espanhol procurava o seu 12.º título na 22.ª final.

Bautista-Agut e o número um português vão defrontar-se em Melbourne, no primeiro Grand Slam da temporada, no sexto encontro no circuito ATP, registando-se uma igualdade 3-3.