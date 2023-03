Sorana Cirstea brilha aos 32 anos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sorana Cirstea, romena de 32 anos, está a jogar o melhor ténis da sua carreira. Ontem, qualificou-se para as meias-finais do WTA 1000 de Miami, regressando ao top 4 de um torneio desta categoria pela primeira vez desde agosto de 2013! Nos 'quartos', a atual 74.ª WTA derrotou a bielorrussa Aryna Sabalenka, n.º 2 mundial e campeã do Open da Austrália, por 6-4 e 6-4.