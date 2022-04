Stan Wawrinka derrotado no regresso ao circuito 13 meses depois

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista suíço Stanislas Wawrinka foi esta segunda-feira derrotado na primeira ronda do Masters 1.000 de Monte Carlo, pelo cazaque Alexander Bublik, após 13 meses afastado dos torneios do circuito ATP.

O atual 236.º colocado da hierarquia, que esteve muito tempo ausente dos 'courts' devido a uma grave lesão no pé esquerdo, recebeu um 'wild card' para participar no torneio monegasco, que venceu em 2014, e acabou por ser superado em três 'sets'.

'Stan' ainda se impôs no primeiro parcial por 6-3, mas viu o adversário (36.º) dar a volta ao encontro, vencendo por 7-5 e 6-2, no segundo e terceiro 'sets', ao cabo de duas horas e oito minutos.

Wawrinka conquistou um total de 16 troféus singulares na sua carreira, incluindo o título em Monte Carlo em 2014, quando derrotou o compatriota Roger Federer na final.

O antigo número três mundial venceu ainda três títulos do 'Grand Slam', triunfando no Open da Austrália de 2014, em Roland Garros em 2015 e no Open dos Estados Unidos de 2016, além de ter sido peça importante na vitória da Suíça na Taça Davis de 2014.

Antes da derrota de hoje, o último encontro do helvético aconteceu em março de 2021, tendo perdido frente ao sul africano Lloyd Harris, em Doha.