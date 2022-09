Stanislas Wawrinka elimina Daniil Medvedev no torneio de Metz

O tenista russo Daniil Medvedev, número quatro mundial, falhou esta quinta-feira o apuramento para os quartos de final do torneio de Metz, em França, ao ser eliminado pelo 'qualifier' Stanislas Wawrinka nos 'oitavos', em três 'sets'.

Depois de ter ultrapassado o português João Sousa na primeira ronda, o experiente helvético, de 37 anos, atual 284.º classificado do 'ranking' ATP, impôs-se a Medvedev pelos parciais de 6-4, 6-7 (7-9) e 6-3, num encontro que durou duas horas e 24 minutos.

Wawrinka, que conta no currículo com três troféus do 'Grand Slam', nomeadamente o Open da Austrália (2014), Roland Garros (2015) e o US Open (2016), vai agora defrontar nos quartos de final o sueco Mikael Ymer (número 100 mundial), que bateu o francês Gregoire Barrere (167.º) por 6-4 e 6-3.

Medvedev chegou liderar o 'ranking' mundial na presente temporada, mas este mês perdeu o posto para o espanhol Carlos Alcaraz, que, aos 19 anos, se tornou o mais jovem número um do mundo da história da modalidade, depois de conquistar o US Open.