Stefanos Tsitsipas conquista torneio de Lyon

O tenista grego Stefanos Tsitsipas, segundo cabeça de série, conquistou este domingo o torneio de Lyon, em França, ao vencer na final o britânico Cameron Norrie, finalista do Estoril Open.

Tsitsipas, sexto do ranking mundial, derrotou Norrie, 49.º, por 6-3, 6-3, em 69 minutos, conquistando o segundo torneio da temporada, depois do triunfo no Masters 1000 de Monte Carlo, também em terra batida.

O grego aumentou para sete o número de troféus conquistados na carreira, entre os quais o Estoril Open em 2019.

Para Norrie, esta foi a segunda final perdida da temporada, depois de ter perdido com o espanhol Albert Ramos-Vinolas no encontro decisivo do Estoril Open.