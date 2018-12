Stefanos Tsitsipas regressa ao Estoril Open em 2019

O tenista grego Stefanos Tsitsipas vai voltar ao Estoril Open em 2019, anunciou esta quinta-feira a organização do torneio português do World Tour, que vai ser disputado de 27 de abril a 5 de maio."Estou ansioso por regressar ao Millennium Estoril Open. O torneio tem um ambiente muito especial e tanto os fãs como a organização fazem com que me sinta em casa. A experiência deste ano foi extraordinária e espero ter um resultado ainda melhor no próximo ano", comentou o jovem de 20 anos, que em 2018 na terra batida do Clube de Ténis do Estoril só perdeu nas meias-finais frente a João Sousa, que viria a sagrar-se campeão.Depois de uma época muito bem-sucedida, em que ascendeu do 91.º ao 15.º lugar do ranking mundial, Tsitsipas venceu o torneio de Estocolmo e conquistou a NextGen ATP Finals, além de ter chegado às finais de Barcelona e Toronto [Masters 1.000]. Foi ainda eleito pelos jogadores do circuito como o 'Most Improved Player'."É com grande satisfação que anunciamos o Stefanos Tsitsipas como a primeira vedeta da próxima edição do nosso torneio. Temos acompanhado de muito perto a evolução do Stefanos e a presença dele em 2018, quando ainda era desconhecido da maioria das pessoas, revelou-se uma aposta acertada, uma vez que tem conquistado o público, onde quer que jogue, com a sua técnica e carisma inconfundíveis", justificou o diretor do torneio, João Zilhão.Apesar de já ser considerado uma das revelações da época passada, o diretor do Estoril Open disse acreditar que Tsitsipas vai chegar ao torneio português com a cotação ainda mais em alta."Fechou a sua melhor época de sempre com títulos no ATP 250 de Estocolmo e no ATP NextGen Finals, sendo legítimo pensar que o veremos no Clube de Ténis do Estoril já como membro do 'top 10'. Aos 20 anos a sua margem de progressão é enorme", rematou.