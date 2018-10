Svitolina junta-se a Pliskova nas meias-finais das WTA Finals

A tenista ucraniana Elina Svitolina foi esta quinta-feira a segunda apurada para as meias-finais das WTA Finals, a decorrer em Singapura, juntando-se à checa Karolina Pliskova, que pouco tempo antes tinha garantido um lugar no quarteto final.A precisar apenas de conquistar um set para seguir em frente, ante a dinamarquesa Caroline Wozniacki, Svitolina fez melhor que isso a ganhou pela terceira vez na prova, agora com 2-1 em sets e parciais de 5-7, 7-5 e 6-3.Wozniacki, terceira do mundo, esteve aquém do que se esperava, mas não se pode diminuir o mérito de Svitolina, sétima da hierarquia e claramente a tenista mais em forma no grupo de oito que está em Singapura, onde sobressai a ausência da atual número um, a romena Simona Halep.Quanto a Pliskova, oitava da hierarquia, esteve mais cedo muito bem ante Petra Kvitova (quinta), num duelo totalmente checo.Com claros 6-3 e 6-4 em seu favor, Pliskova ganhou pela primeira vez em quatro jogos a Kvitova e passou, momentaneamente, para a frente do grupo, por diferença de sets.Mas as contas finais deste grupo branco deixaram mesmo Svitolina em primeiro (três vitórias), seguida de Pliskova (duas). Com apenas uma vitória, Wozniacki terminou o seu caminho, tal como Kvitova, que sai sem pontos conquistados.Sexta-feira, joga-se o grupo vermelho, sem nenhuma apurada ainda e ligeiro ascendente para a norte-americana Sloane Stephens, que já tem dois triunfos. A alemã Angelique Kerber e a holandesa Kiki Bertens, ambas com uma vitória e uma derrota, seguem-se na tabela, que fecha com a japonesa Naomi Osaka, sempre derrotada até agora.