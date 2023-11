Swiatek bate Gauff e Jabeur estreia-se a vencer nas WTA Finals

A tenista polaca Iga Swiatek bateu a norte-americana Coco Gauff no segundo encontro da fase de grupos das WTA Finals, enquanto a tunisina Ons Jabeu alcançou o seu primeiro triunfo no evento, que está a decorrer no México.

Foi o 10.º confronto direto entre Swiatek, número dois no ranking WTA, e a jovem campeã do Open dos Estados Unidos, de 19 anos, e o nono triunfo da jogadora polaca, após fechar a partida em dois sets, pelos parciais de 6-0 e 7-5.

Depois de superar a checa Marketa Vondrousova na jornada inaugural, a detentora de quatro títulos do Grand Slam assegurou o segundo triunfo consecutivo nas WTA Finals e a liderança do grupo Chatumal, que irá apurar as duas primeiras para as meias-finais.

No segundo encontro de singulares do dia, a tunisina Ons Jabeur, sétima colocada na hierarquia mundial, conquistou a primeira vitória em Cancún, após superar Vondrousova, diante de quem havia perdido a final de Wimbledon, em duas partidas, por 6-4 e 6-3.

Com o triunfo, Jabeur, de 29 anos, mantém intactas as hipóteses de se qualificar para as meias-finais das WTA Finals, mas para tal precisa de vencer Iga Swiatek, campeã de Roland Garros, no último duelo da fase de grupos.

No grupo Bacalar, a norte-americana Jessica Pegula (5.ª WTA) vai defrontar a grega Maria Sakkari (9.ª WTA), quando já detém dois triunfos e a passagem à fase seguinte assegurada.

A número um mundial, a bielorrussa Aryna Sabalenka, vai medir forças com a cazaque Elena Rybakina (4.ª WTA) pela última vaga nas meias-finais.