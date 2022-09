Taça Davis: Brasil conquista primeiro ponto frente a Portugal com triunfo nos pares

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rafael Matos e Felipe Meligeni derrotaram este sábado a dupla portuguesa composta por Francisco Cabral e Nuno Borges em três sets, conquistando o primeiro ponto para o Brasil na eliminatória do Grupo I Mundial da Taça Davis.No Centro Cultural de Viana do Castelo, o duo brasileiro impôs-se à melhor dupla portuguesa de pares da atualidade por 6-3, 0-6 e 6-3, em uma hora e 24 minutos, e evitou que a seleção da casa conquistasse o terceiro e decisivo ponto para avançar para o playoff de apuramento para as Finais da Taça Davis de 2023.

Com Portugal a liderar por 2-1 a inédita eliminatória entre as duas seleções, João Sousa vai procurar, frente a Thiago Monteiro, carimbar o triunfo luso no encontro entre os números um de cada país.