Taça Davis: Domingues cede e Bielorrússia empata eliminatória com Portugal

O tenista João Domingues perdeu esta sexta-feira com Egor Gerasimov e permitiu à Bielorrússia igualar a eliminatória com a seleção portuguesa, referente ao Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, que está a decorrer em Minsk.





No piso rápido do Republic Olympic Tennis Center, o jogador natural de Oliveira de Azeméis, número três português e 179.º colocado no ranking ATP, não conseguiu superar Gerasimov e cedeu à Bielorrússia o segundo ponto em discussão na eliminatória, ao ser derrotado em dois sets, por 6-2 e 6-3, em uma hora.Após ono confronto inaugural e a derrota de João Domingues no segundo encontro de singulares, a equipa portuguesa e a seleção da casa partem para o segundo dia da Taça Davis em igualdade (1-1), ficando a decisão da eliminatória adiada para o encontro de pares e os dois embates de singulares a disputar no sábado.