Taça Davis: Dupla portuguesa vence e passa a decisão da eliminatória para João Sousa

Francisco Cabral e Nuno Borges venceram este domingo o encontro de pares da Taça Davis em ténis e reduziram a desvantagem de Portugal frente à República Checa, ficando João Sousa com a responsabilidade de evitar a derrota na eliminatória.



Num Complexo Municipal de Ténis da Maia com bancadas cheias no apoio à equipa portuguesa, Cabral, 61.º classificado no 'ranking' ATP de pares, e Borges, 122.º, levaram a melhor diante de Tomas Machac (427.º) e Adam Pavlasek (78.º) em dois 'sets', com os parciais de 7-5 e 7-6 (7-4).

A dupla nacional não entrou bem no desafio e rapidamente ficou em desvantagem, por 0-3, mas reagiu bem e, com o forte apoio do público, devolveu o 'break' no sétimo jogo (3-4), passando para a frente no 11.º e sentenciando o 'set' inaugural no 12.º jogo.

Mais entrosados e confiantes, o jovem maiato, de 25 anos, e Cabral, natural do Porto, arrancaram para a segunda partida com ascendente sobre Machac e Pavlasek, que não se deixaram, contudo, intimidar e devolveram os três 'breaks' sofridos, igualando o embate a 5-5, ao anular um 'match-point'.

Depois de evitarem dois 'set points' no 12.º jogo, Nuno Borges e Francisco Cabral foram arrancar o triunfo no 'tie-break', ao converterem o terceiro 'match point', ao fim de duas horas e 13 minutos, conquistando assim o primeiro ponto para o saldo nacional (1-2).

João Sousa, número um português e 84.º do mundo, vai defrontar agora Jiri Lehecka, que atingiu recentemente os quartos de final no Open da Austrália, para tentar igualar a eliminatória com a República Checa e deixar para o quinto singular a decisão da qualificação para a fase final da Taça Davis.