Taça Davis: João Sousa abre eliminatória com a Bielorrússia

O número um nacional, João Sousa, vai abrir na sexta-feira a, referente ao Grupo I da Zona Europa/África da Taça Davis, seguido de João Domingues, no segundo encontro de singulares.O vimaranense, 64.º colocado no ranking ATP, vai defrontar Ilya Ivashka, 135.º classificado na hierarquia mundial, enquanto João Domingues, o número três da equipa portuguesa e 179.º ATP, vai medir forças com Egor Gerasimov, líder da formação adversária e 119.º ATP, ditou o sorteio realizado esta quinta-feira em Minsk.Para o desafio de pares, o capitão português Rui Machado elegeu João Sousa e Pedro Sousa, que vão jogar contra Uladzimir Ignatik e Andrei Vasilevski no sábado, antes dos últimos dois encontros de singulares."Havia, sem dúvida, várias alternativas, o que significa que temos uma equipa com muito nível. Temos cinco encontros em dois dias, jogadores muito equilibrados e o João Domingues já teve boas vitórias em piso rápido este ano", avançou Rui Machado, em declarações à Lusa, explicando a nomeação do jogador de Oliveira de Azeméis para o segundo singular, em detrimento de Pedro Sousa, o número dois português.Em relação ao encontro de pares, o capitão das quinas acredita que "João Sousa fará uma boa dupla com Pedro Sousa, um jogador mais experiente e que também tem feito bons resultados em pares".A eliminatória entre a seleção nacional e a congénere bielorrussa, no piso rápido do Republic Olympic Tennis Center, vai apurar a equipa vencedora para a fase de qualificação da Davis Cup Finals de 2020, ficando a equipa derrotada relegada para o play-off de manutenção no Grupo I, a disputar em março do próximo ano.