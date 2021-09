Taça Davis: João Sousa e Gastão Elias abrem eliminatória com a Roménia

João Sousa e Gastão Elias foram os jogadores escolhidos pelo capitão Rui Machado para jogar os dois encontros de singulares na eliminatória com a Roménia, referente ao Grupo Mundial I da Taça Davis, em Cluj-Napoca.

O sorteio, realizado esta sexta-feira na Roménia, ditou que o vimaranense, 150.º colocado no ranking ATP, vai defrontar Filip Jianu (317.º), naquele que será o desafio inaugural da eliminatória de apuramento para a fase de qualificação das Finais da Taça Davis de 2022, agendada para março do próximo ano.

Já Gastão Elias, o jogador natural da Lourinhã, que figura na 215.ª posição na hierarquia mundial, terá a missão de enfrentar o número um romeno, Marius Copil (250.º), no segundo singular do primeiro dia.

"A equipa da Roménia era aquela que estávamos à espera que jogasse. Foi uma nomeação sem surpresas. O João vai jogar o primeiro singular, calha muitas vezes ser assim na Taça Davis, e ele já está habituado. Esperamos que corra bem no sábado e estamos preparados", comentou Machado sobre o sorteio, em declarações à Lusa.

Para o encontro de pares, o capitão da seleção nacional optou por juntar João Sousa a Gastão Elias, dois jogadores com muita experiência de Taça Davis e que vão ter como adversários Marius Copil e Horia Tecau, ex-número dois mundial de pares e atual 16.º colocado.

A encerrar a eliminatória no domingo, o minhoto, de 32 anos, volta ao 'court' para jogar com o líder da equipa anfitriã, e está previsto Gastão Elias medir forças com o número dois romeno, Filip Jianu, no derradeiro embate.

"Temos quatro jogadores com grande nível. Todos foram equacionados para o primeiro dia, mas a escolha recaiu, face aos adversários que achávamos que íamos enfrentar, ao momento de forma, à semana de treinos e ao que têm vindo a fazer, sobre os dois que nos dão mais possibilidade de vencer", explicou Rui Machado.

Apesar de nomeados os jogadores titulares, o 'capitão' português não descarta a possibilidade de, conforme correr a eliminatória, proceder a alterações na equipa constituída por Sousa, Elias, Frederico Silva e o estreante Nuno Borges.

"Sei que tenho dois jogadores no banco com quem posso contar, dois jogadores muito fortes e com grande nível. Esses dois jogadores estão em aberto para poderem jogar no domingo", acrescentou Machado.