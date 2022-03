Taça Davis: João Sousa joga primeiro singular da eliminatória com a Polónia

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista João Sousa vai disputar o primeiro encontro de singulares da eliminatória entre Portugal e Polónia, do 'play-off' do Grupo Mundial I da Taça Davis, que decorre no Complexo Municipal da Maia, em 4 e 5 de março.

O sorteio realizado esta quinta-feira na Quinta dos Cónegos, na Maia, ditou o confronto entre o número um nacional e 87.º colocado no 'ranking' ATP e o polaco Kacper Zuk, que ocupa o 190.º lugar na hierarquia mundial, na luta pelo primeiro ponto da eliminatória.

Para o segundo encontro de singulares, a disputar também na sexta-feira, o 'capitão' português Rui Machado escalou o jovem Nuno Borges, de 25 anos, número 165 do mundo, que vai jogar em casa, na Maia, frente a Kamil Majchrzak, número um polaco e 75.º classificado na tabela ATP.

O encontro de pares, agendado para sábado, será discutido por Nuno Borges, a representar pela segunda vez a seleção nacional na Taça Davis, e Francisco Cabral, a estrear-se ao serviço da equipa portuguesa, contra Szymon Walkow e Jan Zielsinski.

Os dois últimos encontros de singulares, após o desafio de pares, vão colocar João Sousa diante Kamil Majchrzak, antes de o jovem maiato medir forças com Kacper Zuk a encerrar a eliminatória que decidirá a manutenção no Grupo I da Taça Davis.