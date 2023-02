Taça Davis: Lehecka bate Nuno Borges e República Checa conquista primeiro ponto

O checo Jiri Lehecka derrotou hoje Nuno Borges e ofereceu à República Checa o primeiro ponto da eliminatória contra Portugal, referente aos 'qualifiers' da Taça Davis, a decorrer no Complexo Municipal de Ténis da Maia.O jovem maiato, 105.º colocado no 'ranking' mundial e número dois português, não conseguiu surpreender o adversário, 39.º da hierarquia ATP, e acabou por sair derrotado pelos parciais de 6-4 e 6-4, ao cabo de uma hora e 38 minutos.

Atribuído o primeiro ponto à formação visitante, é a vez de João Sousa defrontar Tomas Machac no segundo encontro de singulares do dia para tentar restabelecer a igualdade no marcador, que ditará no domingo a equipa apurada para as Finais da Taça Davis.