Taça Davis: Portugal domina Polónia e segura permanência no Grupo 1

A seleção nacional de ténis assegurou este sábado a permanência no Grupo Mundial 1 da Taça Davis, ao bater a Polónia, por 4-0, no Complexo Municipal da Maia, após Nuno Borges e Francisco Cabral conquistarem o ponto decisivo.

A discutir o 'playoff' do Grupo Mundial 1, a equipa portuguesa venceu na sexta-feira os dois encontros de singulares e hoje só precisava de um ponto.

Nuno Borges e Francisco Cabral, escalados para o desafio de pares pelo 'capitão' Rui Machado, não desperdiçaram a oportunidade e bateram Szymon Walkow (93.º no 'ranking' ATP de pares) e Jan Zielinski (79.º), por 3-6, 6-3 e 6-4, conquistando o ponto (3-0) da vitória.

Num duelo muito equilibrado e disputado no Complexo Municipal da Maia, de bancadas cheias e ruidosas no apoio à formação das quinas, e a dupla Borges (148.º) e Cabral (143.º), a estrear-se ao serviço da seleção, não entrou bem. Sofreu um 'break' logo no seu primeiro jogo de serviço, o suficiente para perder o 'set' inaugural.

Habituados a jogar pares juntos e com bons resultados, só em 2021 ganharam seis títulos na categoria 'challenger', os dois portugueses reagiram da melhor maneira e, com uma apenas uma quebra de serviço, também no jogo de serviço inaugural dos adversários, restabeleceram a igualdade no marcador.

Na hora de todas as decisões, Nuno Borges e Francisco Cabral, ambos de 25 anos, passaram rapidamente para a frente, com dois 'breaks', no primeiro e terceiros jogos, mas, após cederem o oitavo jogo, só conseguiram selar o triunfo de Portugal ao quinto 'match point'.

Garantidos os três pontos decisivos, Rui Machado substituiu João Sousa no encontro de singulares por Gastão Elias, homenageado hoje com o Davis Cup Commitment Award, por ocasião da sua 23.º eliminatória ao serviço da seleção nacional.

Apesar de decidida a eliminatória, o jogador da Lourinhã derrotou Jan Zielinski, pelos parciais de 6-1 e 6-3, e reforçou o domínio dos anfitriões, que ditou a permanência de Portugal no Grupo Mundial 1 e a descida da Polónia ao Grupo II da Taça Davis.