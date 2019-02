Taça Davis: Portugal perde com Cazaquistão e falha acesso ao Grupo Mundial

A seleção portuguesa de ténis ficou este sábado arredada do Grupo Mundial da Taça Davis, após a derrota de João Sousa diante Mikhail Kukushkin no terceiro encontro de singulares da eliminatória disputada com o Cazaquistão, em Astana.O vimaranense e 39.º colocado do ranking mundial perdeu frente a Kukushkin, o jogador mais cotado da equipa anfitriã (55.º do circuito ATP), em dois sets, pelos parciais de 4-6 e 1-6, em uma hora e 15 minutos, no National Tennis Center.Com o desaire do minhoto, de 29 anos, Portugal, que tinha reduzido a desvantagem ao vencer em pares, foi afastado das finais da Taça Davis, que vão ser disputadas em Madrid, entre 18 e 24 de novembro, e vai voltar a disputar o Grupo I da zona Europa/África, em setembro.O Cazaquistão assegurou a presença no Grupo Mundial ao vencer a eliminatória, decidida à melhor de cinco, ao juntar o triunfo de hoje aos obtidos na sexta-feira por Alexander Bublik e Kukushkin, frente a João Sousa e Pedro Sousa, respetivamente.Hoje, João Sousa e Gastão Elias ainda alimentaram a esperança na recuperação lusa, ao vencerem o embate em pares, diante de Timur Khabibulin e Alekxandr Nedovyesov.