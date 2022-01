Taça Davis: Portugal recebe a Polónia na Maia em março

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A seleção portuguesa de ténis vai receber a congénere da Polónia, a 4 e 5 de março, no Complexo Municipal da Maia, no playoff do Grupo Mundial 1 da Taça Davis, anunciou esta quarta-feira a Federação Portuguesa de Ténis.

Será o regresso da equipa portuguesa aos 'courts' de terra batida da Maia, ao fim de 12 anos, e em jogo estará a manutenção no Grupo Mundial 1, agendado para setembro, e que será discutido com a formação liderada pelo polaco Hubert Hurckacz, número 11 do mundo.

A eliminatória na Maia, depois da vitória portuguesa em 2010 frente à Dinamarca (4-1), será ainda a primeira do capitão Rui Machado em casa, desde que assumiu os destinos da seleção nacional em outubro de 2018.

"É uma eliminatória que queremos ganhar, apesar da mais-valia da equipa da Polónia, que tem um jogador do 'top 10' mundial de singulares e quatro do 'top 100' de pares. Estamos felizes e entusiasmados por 12 anos depois regressarmos à Maia, uma cidade onde a seleção nacional já conseguiu importantes vitórias no passado", afirmou Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis.