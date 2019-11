Taça Davis: Rússia, Bélgica e Canadá colocam-se em vantagem

Rússia, Bélgica e Canadá colocaram-se esta segunda-feira em vantagem na primeira edição da nova versão das Finais da Taça Davis em ténis, ao bateram as seleções da Croácia, campeã em título, Colômbia e Itália, respetivamente.

Até 24 novembro, na Caja Magica, em Madrid, 18 seleções vão estar divididas em seis grupos de três equipas, sendo que os vencedores das poules e os dois melhores segundos classificados qualificarem-se para os quartos de final.

No primeiro dia, a Rússia, sem Daniil Medvedev, o melhor tenista russo da atualidade (5.º do ranking), teve as esperanças depositadas em Andrey Rublev, que superou sem dificuldades o croata Borna Gojo, com um duplo 6-3, antes de Karen Khachanov ter imperado perante Borna Coric, por 6-7, 6-4 e 6-4, em jogos da poule B.

A seleção da casa apenas entra em prova na terça-feira, quando defrontar a Rússia, seguindo-se depois a Croácia, na quarta-feira.

No grupo D, a Bélgica também começou da melhor maneira, com o já retirado Steve Darcis a bater facilmente Santiago Giraldo, da Colômbia (6-3 e 6-2), tendo depois David Goffin confirmado a superioridade para os vice-campeões em 2015 e 2017, com novo triunfo mais difícil, ante Daniel Galán (3-6, 6-3 e 6-3).

Na terça-feira, a Austrália defronta a Colômbia e mede forças com a Bélgica no dia seguinte.

No encontro mais longo desta segunda-feira, que opôs o italiano Matteo Berrettini, 8.º, a Denis Shapovalov, 15.º, a incerteza manteve-se até final, visto que todos os parciais foram resolvidos em 'tie-break', mas o decisivo set acabou por cair para o lado do canadiano, que venceu por 7-6, 6-7 e 7-6.

Para a entrada vitoriosa do Canadá na poule F, contribuiu também o triunfo do compatriota Vasek Pospisil perante Fábio Fognini, 12.º, pelos parciais 7-6 e 7-5.

A seleção dos Estados Unidos é o próximo adversário de Canadá, na terça-feira, e de Itália, na quarta-feira.