Tavira Mens Open by Crédito Agrícola: Pedro Araújo domina tempestade e Diogo Marques

Pedro Araújo juntou-se esta quinta-feira a Jaime Faria, Henrique Rocha e Tiago Pereira nos oitavos de final, fazendo com que ambos os torneios da série Tavira Mens Open by Crédito Agrícola contem com quatro portugueses nessa segunda ronda. Na semana passada, tinha sido Francisco Rocha a preencher a quota que agora pertence a Araújo.

É o segundo de dois torneios internacionais de ténis, da categoria de M25, com 25 mil dólares em prémios monetários, a decorrer na Pedras Tennis & Padel Academy. Uma organização do Tavira Racket Club, com um forte apoio da Federação Portuguesa de Ténis (FPT).

Pedro Araújo recebeu um ‘wild card’ da FPT e derrotou o compatriota Diogo Marques, de 24 anos, vindo da fase de qualificação, por 4-6, 7-5 e 6-0, num encontro que prolongou-se por dois dias.

Foi a sua segunda vitória sobre o mesmo adversário, depois de tê-lo vergado por 6-3, 4-6 e 6-3, na ronda de qualificação do torneio do Circuito FPT de 2020, no Lisboa Racket Center.

O encontro tinha sido interrompido na véspera por falta de luz natural, com um set para cada lado. Hoje as condições de jogo foram bastante diferentes, devido à tempestade que abateu-se sobre Cabanas, primeiro com ventos que chegaram a atingir os 50 quilómetros por hora e depois pela chuva que forçou o supervisor da Federação Internacional de Ténis (ITF), Paulo Cardoso, a cancelar a jornada e adiar a conclusão dos encontros para amanhã (sexta-feira).

Houve ainda uma mudança de court, por o campo n.º2 secar mais rapidamente do que o n.º3, onde o duelo tinha-se iniciado ontem.

Mas foi, sobretudo, o vento a ditar o desfecho favorável a Pedro Araújo, mais estável no seu jogo e também a nível emocional. O Setubalense Diogo Marques acusou demasiado as enormes dificuldades provocadas pela ventania.

«Os dois primeiros jogos do terceiro set foram um bocadinho a chave do encontro. No primeiro jogo ele ainda teve um 15-30, depois, o segundo jogo, em que fiz o break, foi muito longo e ele chegou a ter um ponto para jogo após salvar alguns break-points. Felizmente, consegui ganhar esse jogo e senti que, a partir daí, as coisas foram mais fáceis. Não joguei um ténis por aí além, até porque estava difícil, mas consegui manter muitas bolas dentro do campo e isso às vezes acaba por ser suficiente, como foi hoje o caso», disse o ex-campeão do Masters da FPT.

Uma vitória importante, porque travou uma série de quatro derrotas que tinha sofrido consecutivamente: com Henrique Rocha na segunda ronda do M25 de Setúbal, com o italiano Giovanni Fonio na primeira ronda do ‘qualifying’ do Challenger 75 de Braga, com o espanhol Carlos Sanchez Jover na primeira ronda do ‘qualifying’ Del Monte Lisboa Belém Open (Challenger 75) e com o italiano Andrea Guerrieri na primeira ronda do 1.º Tavira Mens Open by Crédito Agrícola, na semana passada.

«Não estando a sentir-me bem em campo, a primeira coisa que tenho a fazer é lutar, correr às bolas e meter a bola dentro. Não sei se esta vitória tem muita importância, espero que sim, espero que consiga, depois disto, fazer um bom jogo. Obviamente, é sempre bom ganhar e ainda mais depois do mau começo de ontem. Agora tenho uma oportunidade para fazer melhor na próxima ronda», afirmou o jogador de 21 anos.

Pedro Araújo está pela 10.ª vez este ano em oitavos de final de torneios a contar para o ranking do ATP Tour, com um saldo de duas vitórias e sete derrotas. Para repetir a presença nos quartos de final nos M25 de Mungia (Espanha) e Beloura-2 terá de superar amanhã (sexta-feira) o quinto cabeça de série, Jaime Faria, de 20 anos, que na semana passada chegou aos quartos de final e hoje teve um dia de folga.

No ITF World Tennis Tour será um primeiro duelo entre ambos, mas conhecem-se muito bem, há muitos anos, e até costumam treinar juntos no Centro de Alto Redimento da FPT, em Oeiras. «Passamos bastante tempo juntos, joguei imensas vezes com ele, apesar de já não jogarmos há muito tempo, nos escalões jovens de sub-12, sub-14, sub-16. Acho que na altura eu ganhava mais vezes, mas a última vez foi também nesse Circuito FPT, do tempo da COVID-19, em Vale do Lobo», recordou Pedro Araújo, que nesse encontro no ‘qualifying’ de Vale do Lobo, no concelho de Loulé, venceu Jaime Faria por 7-6 (7/5) e 6-1.

Pedro Araújo foi o único jogador português a concluir hoje um encontro, mas tanto Tiago Pereira como Henrique Rocha, ambos de 19 anos, iniciaram os seus embates com adversários alemães, respetivamente Sebastian Fanselow e Leopold Zima.

O ‘wild card’ Tiago Pereira, a jogar em casa, acusou demasiado o vento, sobretudo no primeiro set. No momento da interrupção, Fanselow, o quarto cabeça de série, que reside há três anos em Portugal, liderava o marcador por 6-0 e 5-4, e preparava-se para servir para ganhar o encontro.

Quanto ao segundo cabeça de série, Henrique Rocha, estava a adaptar-se melhor às condições e quando a chuva apareceu comandava o confronto com o ‘qualifier’ germânico por 1-1, 30-40, ou seja, tinha ponto de ‘break’.

Amanhã os encontros dos oitavos de final reiniciam-se às 9h30 e o supervisor da ITF, Paulo Cardoso, vai tentar fazer uma jornada dupla, com oitavos de final e quartos de final.