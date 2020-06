Tem 47 anos e procura a primeira vitória da carreira: «Não quero abandonar»

Enrico Becuzzi tem 47 anos e um sonho sem idade: somar um ponto para o ranking ATP. O tenista compete há 26 anos e nunca ganhou um encontro. Soma 270 derrotas consecutivas, mas não desiste.





"Comecei a jogar tarde; aos 9 anos, quando o meu pai me deu uma raqueta de madeira. A partir desse momento apaixonei-me pelo ténis. Cresci a admirar os quatro mosqueteiros dos anos 80: Ivan Lendl, John McEnroe, Mats Wilander e Jimmy Connors. E um génio: Guillermo Vilas", recorda."O ténis é uma paixão. Também porque comecei tarde, tinha 21 anos. Diziam-me que era demasiado velho, mas isso não me importou. Não há idade quando se tenta alcançar um sonho", adianta, recordando que uma vez, 2003, esteve muito próximo de vencer o seu primeiro encontro. "No dia seguinte treinei ainda mais intensamente. Enquanto tiver forças vou tentar. Não quero abandonar. Procuro uma vitória, só uma. Depois retiro-me."