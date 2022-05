Ténis em cadeira de rodas: Portugal sem chances contra a Polónia

A seleção portuguesa foi derrotada pela equipa da Polónia na segunda de três jornadas da fase de grupos do BNP Paribas World Team Cup — Campeonato do Mundo de Equipas de Ténis em Cadeira de Rodas, que acontece pela primeira vez em Portugal, na Vilamoura Tennis & Padel Academy, entre os dias 2 e 8 de maio, com a organização a cargo da Federação Portuguesa de Ténis e da Premier Sports.Depois de um dia sem competir, Portugal tinha no embate com a Polónia as maiores esperanças de impressionar durante a fase de grupos, mas esbarrou na maior experiência dos adversários.A abrir o dia, João Couceiro (188.º classificado mundial) cedeu por 6-1 e 6-0 para Dominik Bukala (95.º), depois Fábio Reis (156.º) cedeu por 6-1 e 6-0 para Kamil Fabisiak (27.º) e no par Carlos Leitão 186.º) e Jean Paul Melo (457.º) foram derrotados por Fabisiak e Piotr Jaroszewski (72.º) também em duas partidas, por 6-0 e 6-0.Apesar do desfecho favorável à Polónia ser esperado, a forma como o confronto se desenrolou deixou a equipa portuguesa desapontada: "Estivemos um pouco abaixo daquilo que podíamos fazer. Era expectável que perdêssemos com a Polónia, mas estava ao nosso alcance um resultado diferente em termos de número de jogos conquistados", lamentou o selecionador nacional, Joaquim Nunes."Aquilo que aconteceu até agora foi que contra a Espanha a diferença era manifestamente muito grande e nem conseguimos começar a jogar e hoje, frente à Polónia, em que achámos que isso ia ser possível, ficámos aquém do que podíamos fazer", acrescentou o responsável pela equipa portuguesa no balanço dos dois primeiros dias de competição neste Campeonato do Mundo.Por isso, o objetivo para a derradeira ronda da fase de grupos, ante a Malásia, é precisamente atingir o potencial que os representantes lusos têm: "O que vamos fazer amanhã é tentar jogar ao nosso nível. Se o fizermos, quando os encontros acabarem eles vão perceber que fizeram tudo aquilo que sabiam e é isso que interessa, porque se o adversário é mais forte há que o reconhecer.