Ténis regressou com máscaras na Alemanha

O ténis já ‘ressuscitou’ na Alemanha, com um primeiro torneio de exibição com alguma dimensão internacional e jogadores estrangeiros. Há transmissão televisiva, mas não há juízes de linha, apanha-bolas ou público, com todas as medidas de segurança a serem seguidas. Há mesmo jogadores a atuarem... com máscaras.

O conceito competitivo pode ser interessante, numa altura em que não se sabe quando a modalidade vai voltar, mas nem todos os jogadores estão particularmente confortáveis com a situação.

Yannick Hanfmann (143º do Mundo e antigo top 60) é um dos jogadores que admitem estar a jogar... pelo dinheiro. "Eu estou a economizar dinheiro neste momento e não iria desperdiçar a chance de melhorar essa parte. Faço pelo dinheiro. As coisas estão complicadas agora."