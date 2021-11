Tenista chinesa desaparecida após denunciar ex-político de abuso sexual

A tenista chinesa Shuai Peng, que liderou o ranking WTA de pares em 2014, está desaparecida depois de ter acusado Zhang Gaoli, ex-vice-primeiro-ministro da China, de abuso sexual.A informação do desaparecimento da tenista foi avançada esta quinta-feira pelo 'Le Monde'. De acordo com um correspondente do jornal francês em Xangai, "este tipo de acusações afeta pela primeira vez um líder tão importante dentro do governo chinês". "O silêncio da jovem desde que o caso foi tornado público aumenta o receio do que pode ter-lhe acontecido com ela", escreve Simon LeplâtrePeng, de 35 anos, acusou o antigo político através da rede social chinesa 'Weibo', numa publicação que desapareceu minutos depois de ter partilhada. A atual 191ª do ranking mundial, que disputou o seu último torneio antes da pandemia, em fevereiro de 2020, no Qatar, afirmou que Zhang Gaoli, de 75 anos, a terá forçado a manter relações sexuais em 2018, mas admitiu que não tinha como provar as acusações.A tenista viria a tornar-se amante do ex-governante, um dos altos quadros do Partido Comunista Chinês, mas a relação terá sido consensual, de acordo com Shuai Peng.Ao longo da carreira, a tenista conquistou 23 títulos em pares, com destaque para a vitória em Roland Garros na edição de 2014.