Tenista colombiano despejado de hotel enquanto jogava: «Nada disto é acidental...»

Esto llenó la taza! Como puede pasar esto en un ATP250, ni en un Challenger me había pasado, bueno creo que a mi partner le paso en un Challenger organizado por la misma empresa de este 250. Abro hilo pic.twitter.com/LuXQura3Kw — Nicolas Barrientos (@nicobg15) October 18, 2022

Nicolás Barrientos, tenista colombiano, recorreu esta terça-feira às redes sociais para lamentar o mais recente episódio que lhe aconteceu enquanto disputava o ATP 250 em Nápoles. O atleta conta que, depois da partida de pares que disputou ao lado de Miguel Varela, regressou ao hotel onde estava hospedado e encontrou todos os seus pertences espalhados pelo chão à porta do quarto, cenário que explicou no Twitter."ATP 250 em Nápoles, chego ao lobby [do hotel] depois do meu jogo e vejo todas as minhas coisas e da minha mulher à entrada, desorganizadas e espalhadas pelo chão. Vou ao meu email e vejo que recebi uma mensagem enquanto jogava, a avisar-me que devia mudar de hotel novamente. Já tinha mudado de hotel no segundo dia da minha chegada ao torneio", começou por explicar.E prosseguiu: "Transporte para as coisas, nem vê-lo. Há poucos carros no torneio e é difícil ir de um lugar para outro. Mas nada disto é acidental. A fraca organização e planeamento faz com que seja impossível lidar com todos os problemas que vão surgindo no dia a dia".Barrientos terminou a mensagem deixando um apelo à organização dos torneios ATP. "Espero que tomem medidas para evitar que os jogadores tenham de passar por estas situações. Especialmente quando o mesmo incidente se repete em torneios organizados pela mesma empresa", rematou.