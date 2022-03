Tenista mais velho do Mundo está em Kharkiv e quer viver até aos 100: «Adormeço à noite e não oiço nada»

"Espero chegar aos 100 anos". É assim que começa a falar Leonid Stanislavskyi, o tenista mais velho do Mundo, já certificado pelo Guiness, com a bonita idade de 97 anos.O veterano atleta ucraniano que sonha ainda jogar com Roger Federer garantiu à agência Reuters que o objetivo agora passa por "sobreviver a esta situação assustadora". "Desde que a guerra começou, até agora, praticamente não saí. Fiquei em casa... Tenho mantimentos e o frigorífico está cheio. Estou sentado em casa, sem ir a lugar algum", frisou, pedindo um "acordo entre partes" e que não imaginava que houvesse uma guerra assim no século 21.Contudo, Leonid Stanislavskyi, natural de Kharkiv, uma das cidades mais fustigadas pelos bombardeamentos, não pensa deixar a Ucrânia apesar do conflito armado. "A minha filha Tanya está na Polónia e ela quer levar-me para lá, mas decidi ficar aqui. Tenho problemas de audição e por isso adormeço à noite e não ouço nada. Ontem à noite houve bombardeamentos e de manhã as sirenes tocaram novamente", explicou o tenista por paixão, que se dedicou de forma mais séria à modalidade quando fez 90 anos.