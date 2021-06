Tenista russa detida em Roland Garros por suspeita de manipulação de resultados

O jornal francês 'Le Parisien' revela esta sexta-feira que a russa Yana Sizikova, de 26 anos, foi detida ontem à noite, em Roland Garros, quando saía das massagens depois do seu encontro de pares onde, ao lado de Eaterina Alexandrova, perdeu, por duplo 6-1, frente a Ajla Tomljanovic e Storm Sanders. A jogadora, cujo quarto no hotel foi alvo de buscas, é suspeita de manipulação de resultados.





Em causa está um resultado da edição do ano passado do Grand Slam francês, onde Yana Sizikova, que fez dupla com a norte-americana Madison Brengle, perdeu diante das romenas Andreea Mitu e Patricia Maria, por 7-6 e 6-4.As suspeitas dizem respeito ao 5.º jogo do segundo set. Foi registado um elevado número de apostas, em vários países, na vitória das romenas nesse jogo e o que levantou as suspeitas foi que Yana Sizikova, que estava a servir, fez duas duplas faltas e cometeu um erro clamoroso.Yana Sizikova é 765.ª no ranking mundial de singulares, mas compete maioritariamente no circuito de pares. Ganhou um torneio de duplas em Lausanne, na Suíça, em 2019, ao lado da compatriota Anastasia Potapova, e acumula 170 mil euros de ganhos na carreira.