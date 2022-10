Tenista russa sobre ucranianos: «Infelizmente Deus não lhes deu cérebro»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A tenista russa Anastasia Gasanova comentou nas redes sociais o rebentamento, alegadamente por parte das forças ucranianas, da ponte que ligava a Crimeia (anexada pela Rússia em 2014) à Rússia. A jovem jogadora, de 23 anos, defende a atuação das forças armadas do seu país."Deus não lhes deu cérebro, infelizmente. Por que estão tão contentes? Se querem recuperar a Crimeia... Destruir não é construir", disse Gasanova num vídeo partilhado nas redes sociais.Orgulhosa da sua nacionalidade, a jogadora recorda os tempos em que viveu em Odessa, quando era uma jovem promessa do ténis. "Conto tudo na primeira pessoa, especificamente o que eu e os meus amigos mais próximos vimos. Fomos obrigados a sair da Ucrânia. Segundo testemunhas, as forças armadas da Ucrânia mataram pessoas por falarem russo. Depois de 2 de maio de 2014 era impossível vestir o equipamento da seleção russa porque podiam disparar sem contemplações."