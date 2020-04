Tenista ucraniano revela corrupção no Open da Austrália

O tenista Sergyi Stakhovsky, que ocupa o 169º lugar do ranking ATP, confessou numa entrevista à televisão ucraniana que já foi alvo de uma tentativa de corrupção no Open da Austrália.





Podem proteger minha família? Esse homem é apenas um intermediário, há pessoas muito perigosas por cima dele e a minha família vive aqui na Ucrânia", acrescentou.

O alegado episódio terá ocorrido em 2009, e o ucraniano terá sido aliciado com 100 mil dólares para perder o jogo com o francês Arnauld Clement."Quando deixei o court só pensava em dar com a raquete naqueles que me tentaram corromper", afirmou o tenista que acabou mesmo por ser derrotado pelo gaulês e terá levado para casa cerca de...12 mil dólares.Desafiado em apontar o nome das pessoas que o aliciaram, Sergyi Stakhovsky recusou alegando problemas de segurança. "