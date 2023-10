Tenistas portugueses vivem jornada inaugural feliz no Lisboa Belém Open

Os tenistas portugueses João Sousa, Pedro Sousa e Gastão Elias estrearam-se esta terça-feira com vitórias na ronda inaugural do Lisboa Belém Open, torneio do ATP Challenger Tour que decorre até domingo no Club Internacional de Foot-Ball (CIF), em Lisboa.

A jogar pela primeira vez no torneio lisboeta de categoria 75, João Sousa, número 283 no ranking mundial, dominou o duelo 100% nacional com Henrique Rocha (325.º ATP) e, pelos parciais de 6-2 e 7-5, 'carimbou' o acesso à eliminatória seguinte.

"Acho que foi um bom encontro. Obviamente que estou feliz pela vitória frente a um jogador promissor, português, jovem e com um futuro auspicioso pela frente", comentou o minhoto, de 34 anos, em conferência de imprensa.

Garantido o triunfo ante Rocha, de 19 anos, o antigo número 28.º mundial vai defrontar agora o também veterano Pedro Sousa, que está a despedir-se, aos 35 anos, dos 'courts' de ténis, a jogar em 'casa' o Lisboa Belém Open.

Depois de anunciar a retirada no início da temporada e de ser homenageado durante o Estoril Open, torneio de categoria 250 do ATP Tour, Pedro Sousa, antigo 99 do mundo e atual 497.º classificado, regressou hoje à competição e eliminou o sexto cabeça de série, o francês Titouan Droguet (170.º ATP), por duplo 6-4, para adiar mais um pouco a reforma.

"Foi um bom encontro, a jogar em casa e em condições a que já estou habituado. Pensava que estava relaxado, mas acabei por ficar um bocadinho nervoso. Consegui, ainda assim, desfrutar, cometi alguns erros, mas é normal porque já não jogava há algum tempo, mas no geral estou bastante contente", confessou o tenista do CIF.

Enquanto João Sousa e Pedro Sousa vão voltar a medir forças em Portugal, após o triunfo do vimaranense no Estoril Open em 2018, ano em que conquistou o título do evento português, Gastão Elias (354.º ATP) bateu o bósnio Nerman Fatic (223.º ATP), por duplo 6-2, para marcar encontro na segunda ronda com o primeiro cabeça de série, Albert Ramos-Viñolas (95.º ATP).