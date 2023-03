Terminou a incrível sequência de Nuno Borges: português eliminado em Miami

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O tenista português Nuno Borges, número um nacional, foi esta quarta-feira eliminado do Masters 1.000 de Miami, nos Estados Unidos, ao perder em dois sets com o finlandês Emil Ruusuvuori, na primeira ronda do torneio.

O 68.º colocado do ranking ATP, em estreia num Masters 1.000, realizou o oitavo jogo em sete dias, sendo que neste periodo conquistou o Challenger de Phoenix, também nos Estados Unidos, antes de ultrapassar o 'qualifying' na Florida e apurar-se para o quadro principal.

Perante o número 54 da hierarquia mundial, Nuno Borges viu chegar ao fim uma série de sete triunfos seguidos, tendo sido derrotado pelos parciais de 6-1 e 6-4, num encontro que durou uma hora e 19 minutos.

Na segunda ronda do torneio de Miami, Emil Ruusuvuori vai defrontar o espanhol Roberto Bautista-Agut, 28.º do mundo.