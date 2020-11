Teste positivo à Covid-19 de Moutet faz soar alarmes no Masters 1.000 de Paris

O teste positivo à Covid-19 de Corentin Moutet, tenista francês que esta terça-feira iria disputar a 2.ª ronda do Masters 1000 de Paris frente a Marin Cilic, fez soar os alarmes do torneio.





Segundo informou a organização da prova, Moutet foi retirado do torneio e colocado de imediato em isolamento, estando agora a ser identificados os seus contactos diretos.De referir que os jogadores do torneio estão numa 'bolha' entre o hotel e a Arena Omnisports.Para já Marin Cilic segue diretamente para os oitavos-de-final da prova, na sequência do abandono forçado de Moutet.