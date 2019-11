Thiem derrota Zverev e disputa título das Finais ATP com Tsitsipas

O tenista austríaco Dominic Thiem derrotou este sábado o alemão Alexander Zverev por 7-5 e 6-3 e qualificou-se para o jogo decisivo das Finais ATP, na qual vai defrontar o grego Stefanos Tsitsipas.

Zverev, que era o detentor do título, ainda deu forte réplica a Thiem no primeiro 'set' das meias-finais, muito equilibrado, no qual o austríaco chegou a salvar dois 'break points' no seu jogo de serviço, mas acabou por se impor por 7-5.

No segundo parcial, Thiem não deu grandes hipóteses a Zverev, impondo-se por concludente 6-3, fechando o encontro em uma hora e 35 minutos e assegurando um lugar na final frente a Tsitsipas, no domingo, e a subida de quinto para quarto lugar no 'ranking' mundial.

Na outra meia-final hoje disputada, Tsitsipas, sexto do 'ranking' mundial, derrotou Roger Federer, terceiro, com os parciais de 6-3 e 6-4, ao mostrar-se mais consistente durante uma hora e 37 minutos que durou o encontro.